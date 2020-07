Simona Halep nu se limiteaza pe timp de pandemie: va participa si la Praga, unde va infrunta adversare puternice

"Abia astept sa joc turneul care va avea loc in frumoasa Praga. Ne vedem in august," le-a transmis Simona Halep suporterilor sai pe retelele sociale.

La competitia organizata in cadrul clubului TK Sparta Praga vor mai fi prezente si Eugenie Bouchard, care a primit un wildcard din partea organizatorilor cehi, dar si multe alte jucatoare redutabile din top 30 WTA, precum Belinda Bencic, Petra Martic, Elena Rybakina, Marketa Vondrousova, Elise Mertens, Dayana Yastremska si Donna Vekic.

Primul turneu pe care il va juca Simona Halep de la victoria din Dubai, obtinuta in februarie va fi intrecerea din Sicilia, de la Palermo, care va incepe in 3 august.

@Wimbledon champion and world number 2️⃣ @Simona_Halep is looking forward to Prague Open 2020 and we are so looking forward to her tennis magic. ???? pic.twitter.com/atkUfvfGz1