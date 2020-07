Un an de cand Simona Halep a surclasat-o pe Serena Williams in finala de la Wimbledon | De ce privilegiu se bucura campioana din Constanta acum

365 de zile. Atatea au trecut de la succesul rasunator semnat de Simona Halep aproape de inima Londrei impotriva Serenei Williams, jucatoare cu 7 titluri de Grand Slam adjudecate in Regatul Unit.

A fost 6-2, 6-2 pentru Simona Halep, care a surclasat-o pe Serena intr-unul dintre locurile in care americanca s-a simtit de-a lungul timpului foarte confortabil. Halep a incheiat magnific un turneu in care singurul set pierdut a fost cedat in fata conationalei Mihaela Buzarnescu, in turul 2, apropiindu-si trofeul dupa victorii rasunatoare impotriva unor adversare solide, ca Elina Svitolina sau Victoria Azarenka.

Doar 3 erori nefortate a comis jucatoarea din Romania in finala perfecta facuta pe Terenul Central de la Wimbledon, un ultim act in care Simona a oferit senzatia ca de cealalta parte a fileului s-ar fi putut afla literalmente oricine si orice eventuala schimbare nu ar fi influentat deznodamantul finalei.

Istoria si peripetiile sale, in acest caz pandemia de coronavirus o laureaza pe Simona Halep drept campioana de la Wimbledon timp de doi ani, pana in 2021, fiind doar a treia jucatoare care a avut vreodata mai mult de un an la dispozitie pentru a savura trofeul castigat la Wimbledon.

Dorothea Lambert Chambers din Marea Britanie, in 1914 si Alice Marble din Statele Unite ale Americii in 1939 aveau sa bifeze celelalte doua titluri cu durata de valabilitate mai lunga de un an, pe fondul izbucnirii celor doua Razboaie Mondiale.

"Niciodata nu am jucat mai bine ca azi. Serena a fost mereu o inspiratie. Am jucat mereu pentru a fi in fata lojei regale. Am avut mari emotii, stomacul meu nu a fost prea bine azi. Nu voi uita niciodata aceasta zi, a fost visul mamei mele, ii multumesc pentru tot. La inceput am spus ca daca ma voi impune, voi fi membru pe viata aici, acum sunt fericita. Am muncit mult pentru a ma impune aici, dar am inceput sa simt jocul si mingea si abia astept sa revin anul viitor.

Le multumesc parintilor, familiei, echipei; nu as fi putut aici fara voi, datorita voua sunt mai buna pe teren. Multumesc tarii mele, ca ma sustine mereu, domnului Tiriac, care este dur cu mine si ma face mai buna. Este o onoare sa fiu aici. A fost cel mai bun meci al meu, stiam ca trebuie sa fiu agresiva, ca trebuie sa joc perfect ca sa pot sa o inving. A fost o inspiratie pentru noi si este in continuare, pentu toate jucatoarele. Si a fost cu atat mai mult o zi minunata ca am putut sa castig contra ei o finala de Grand Slam. Inseamna foarte mult pentru mine si pentru familia mea, cred ca pentru toti romanii este un rezultat care poate inspira multi copilasi sa se apuce de tenis si sa fie si ei campioni intr-o zi. Sunt mai mult decat bucuroasa si vreau sa ma bucur de acest moment cat se poate de mult. Vreau sa ma bucur de ceea ce s-a intamplat aici, o sa-mi iau o vacanta mica si dupa aceea din nou la treaba. Sunt increzatoare si vom vedea de la zi ce se se va intampla. Pot sa spun ca este cea mai buna zi din viata mea, dar nu as uita finala de la Roland Garros, care a fost primul meu grand slam. Pot sa le pun pe aceeasi linie si sa ma bucur de amandoua," spunea Simona Halep dupa finala fulminanta de la Wimbledon cu Serena Williams, incheiata 6-2, 6-2.

Cum rememoreaza Simona Halep Wimbledon 2019: povestea meci-cu-meci a celui de-al doilea titlu de Grand Slam

Turul 1, 6-4, 7-5 cu Aliaksandra Sasnovich: „Terenul 1, cumva? Cred ca a fost un scor strans, 6-4, 7-5, ceva de genul. Am avut emotii pentru ca loveste plat, da direct in minge si nu stii la ce sa te astepti. Era si primul meci, dar ma simteam stapana pe mine pentru ca veneam de la Eastbourne, unde am jucat destul de bine."

Turul 2, 6-3, 4-6, 6-2 cu Mihaela Buzarnescu: „Este intotdeauna dificil sa joci cu o romanca, mai ales ca este stangace, ca avusese un an atat de bun in 2018. A fost o competitie intre romance, am avut sustinere importanta si pot sa spun ca in setul al treilea am simtit ca am dominat un pic meciul," a declarat Simona pentru Gazeta.

Turul 3, 6-3, 6-1 cu Victoria Azarenka: „Turul trei a fost un meci incredibil, care mi-a dat multa incredere pentru ca am castigat atat de clar, desi game-urile nu au fost chiar usoare. Mi-a dat incredere ca sunt la un nivel foarte inalt pe iarba si ca am posibilitatea sa progresez de la zi la zi."

Turul 4, 6-3, 6-3 cu Cori Gauff: „Un meci care a avut o incarcatura emotionala foarte mare pentru ca ea avand 15 ani si jucand in turul al patrulea la Wimbledon si venind din calificari, era un rezultat extraordinar. Toata lumea vorbea despre acest meci. Am avut un surplus de stres, de presiune, dar am stat pentru fiecare punct si mi-am spus ca totusi experienta mea, a anilor adunati in care am jucat la nivel inalt, o sa ma ajute sa castig."

Sferturi de finala, 7-6, 6-1 cu Shuai Zhang: „Ahh, foarte greu, mereu m-a batut si la turnee importante, si la Grand Slam-uri. Am avut emotii, stres, m-au ajutat antrenorii, m-a ajutat Darren spunand ca chiar daca m-a batut in trecut, am un joc pe care pot sa-l pun in practica si sa o incurc, iar atunci cand am revenit de la 1-4, am prins incredere si mai mare."

Semifinale, 6-1, 6-3 cu Elina Svitolina: „Nu-mi place niciodata sa joc cu ea, asa cum este si cu Kerber, meciurile sunt grele, sunt ciudate contra ei, am revenit eu, a revenit apoi ea la unele meciuri. Trebuie sa stai concentrata la fiecare punct si sa alergi mult, sa muncesti, e munca bruta la meciurile cu ea, dar am stiut ca pe iarba am un mare avantaj daca stau aproape de linie si o joc repede."

Finala, 6-2, 6-2 cu Serena Williams: „N-am avut nimic altceva in cap decat ca trebuie sa joc si sa-mi iau sansa. Am fost ca soldatii in armata, punct ochit, punct lovit, nu mi-a fost teama de nimic. Nu au fost asteptari foarte mari, stiam ca pot sa joc la un nivel inalt ca sa castig contra ei. Meciurile pe care le-am jucat in trecut m-au ajutat foarte mult, am fost de multe ori aproape, dar n-am reusit sa castig. Nu mi-a fost teama de absolut nimic la meciul acela," a spus Simona Halep pentru GSP.