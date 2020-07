Simona Halep viseaza la Wimbledon! Campioana din 2019 a transmis un mesaj organizatorilor: "De abia astept sa ma intorc!"  

Simona Halep a castigat editia din 2019 a turneului de la Londra, care nu s-a disputat in acest an.

Pe locul 2 in clasamentul WTA, Simona Halep nu a avut cum sa isi apere trofeul castigat anul trecut pe iarba de la Wimbledon. Prestigiosul turneu nu s-a desfasurat in acest an, din cauza pandemiei de coronavirus, iar Simona Halep si-a exprimat dezamagirea printr-o postare pe Facebook.

"Astazi ar fi trebuit sa se joace finala turneului feminin. (...) N-am avut ocazia sa port aceasta rochie NikeCourt pe Arena Centrala in acest an, dar de abia astept sa ma intorc pentru a-mi apara trofeul in 2021", a spus Halep.

Jucatoarea de tenis a tinut sa multumeasca organizatorilor pentru sprijinul financiar acordat sportivilor care ar fi trebuit sa participe la turneul din 2020.

"Multumesc Wimbledon pentru gestul tau generos prin care ai avut grija de noi, de sportivi, chiar si in conditiile anularii turneului. Clasa adevarata!", a completat sportiva in varsta de 28 de ani.

Simona Halep va primi si ea aproximativ 28 de mii de euro din partea conducatorilor "All England Club".