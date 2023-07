Sorana Cîrstea (37 WTA) a ținut să precizeze că nu întreține un raport de amiciție cu Jelena Ostapenko (17 WTA), în ziua de dinaintea partidei din turul secund al competiției de la Wimbledon.

Declarația româncei a fost demonstrată de atitudinea letonei, văzută după încheierea confruntării derulate în trei seturi, încheiate favorabil sportivei din țara noastră, scor 4-6, 7-6 (6), 6-4.

Jelena Ostapenko nu a așteptat, amical, obișnuita strângere de mână la fileu, ci a trecut fileul, îndreptându-se înspre banca sa de odihnă, moment în care a fost ajunsă de Sorana Cîrstea.

Strângerea de mână a durat extrem de puțin și nu a fost acompaniată de un contact vizual prelungit din partea letonei.

„Aș vrea să lămuresc această treabă: suntem colege, amice, nu suntem bune prietene încât să ieșim la masă sau să ne spunem confidențe.

Suntem, pur și simplu, colege. Ostapenko e o jucătoare extraordinar de bună, mult mai bună decât pare, la prima vedere. Are o mână extraordinară, e foarte agresivă. Toate meciurile au fost dificile pentru mine,” a spus Sorana Cîrstea, pentru Eurosport, cu o zi înaintea startului meciului.

Sorana and Jelena used to be BFFs and played doubles together.

Today's handshake was... not what I expected. https://t.co/Ir4Ib7RzlA pic.twitter.com/VzM3ANYmGu