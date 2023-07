Procentaj 100%: România avansează cu toate cele patru jucătoare, în turul secund la Wimbledon

Irina Begu (30 WTA) și-a confirmat statutul de cap de serie, în turneul de la Wimbledon, și a eliminat-o pe canadianca Rebecca Marino (83 WTA), scor 6-2, 3-6, 6-2, în runda inaugurală.

Sportiva din București a imitat performanțele atinse de Ana Bogdan - calificată, între timp, în turul al treilea -, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, România reușind, astfel, să ajungă cu toate cele patru jucătoare în turul secund.

Partida Irinei Begu a fost începută miercuri-seară, dar căderea întunericului a amânat deznodământul până în după-masa zilei de joi.

Este a unsprezecea participare a Irinei Begu pe tabloul principal al întrecerii de la Wimbledon. Cel mai bun rezultat atins la Londra rămâne turul al treilea, atins în 2015, în 2021 și în 2022.

It took till day 4, but all the Romanians have now officially made it to R2! Between rain delays, and darkness delays, this match took forever. Irina stared on fire before a rain delay cooled her off. But she was able to win in 3 like she has so many times before. Irina Begu… pic.twitter.com/s4xc5WvwVl