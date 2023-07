Suma colosală pe care BBC i-a plătit-o lui John McEnroe, deși nu a comentat finala Wimbledon 2023

De șapte ori campion în turneele de mare șlem, John McEnroe activează actualmente în postura de comentator de tenis.

Pe durata competiției de la Wimbledon din acest an, fostul tenismen american a fost prezent în Marea Britanie, unde a comentat în direct, pentru BBC, acțiunea palpitantă a celei mai faimoase întreceri de tenis din întreaga lume.

Chiar dacă nu a comentat finala Djokovic - Alcaraz, McEnroe a fost plătit cu peste € 239,000

Alcaraz a câștigat finala Wimbledon 2023, scor 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4, după 4 ore și 42 de minute de joc.

Deși nu a fost ales de televiziunea publică din Anglia să comenteze acțiunea finalei de 4 ore și 42 de minute, disputate aprig de Novak Djokovic și Carlos Alcaraz, John McEnroe a primit, în final, între €239,456 și €244,128 pentru serviciile prestate, dezvăluie Daily Mail.

Suma a fost mărită cu 10%, în comparație cu cecul semnat de BBC legendarului tenismen, pentru aceleași servicii prestate în sezonul 2022.

Djokovic a admis superioritatea lui Alcaraz, în finala Wimbledon 2023

„Nu mă așteptam să joace atât de bine anul acesta pe iarbă, dar a dovedit că este jucătorul mai bun.

Nu am mai jucat niciodată cu un jucător ca el, sincer să fiu. Cred că oamenii au vorbit în ultimele 12 luni despre jocul său care cuprinde anumite elemente din jocul lui Roger, Rafa și al meu. Sunt de acord cu asta. Are, practic, ce e mai bun din cele trei lumi.

Are această mentalitate de taur spaniol, un spirit de luptă și o apărare incredibilă pe care am văzut-o la Rafa. Cred că are niște reveruri care alunecă elegant, câteva asemănări cu reverele mele. E un jucător complet,” a completat „Nole”, în conferința de presă organizată după finală.