John McEnroe nu vrea să vadă banii saudiților în tenis! I-a numit „ipocriți” pe jucătorii de golf din PGA

John McEnroe (64 de ani) a vorbit împotriva implicării fondului public de investiții din Arabia Saudită în tenis.

De șapte ori campion în probele individuale ale competițiilor de mare șlem, fostul tenismen american își dorește ca „Sportul Alb” să rămână departe de posibila intervenție adusă de banii saudiți, în tenis.

John McEnroe, împotriva comercializării exagerate a tenisului

„Mi s-a părut că PGA (Asociația Jucătorilor de Golf Profesioniști) a fost ipocrită. A ajuns la o înțelegere după ce s-au certat cu ei. În același timp, oamenii nu se plâng de asta. Mulți se prefac, deoarece guvernul nostru face afaceri cu multe alte grupări de capital,” a declarat McEnroe, comentând impactul intrării banilor saudiți în sportul mondial.

„Dar Ronaldo? E plătit cu sute de milioane per an. Au cumpărat jucători, au adus meciuri de box. Nu sunt surprins, dar nu aș încuraja implicarea saudită, personal. Nu mă surprinde că tenisul e și el aruncat în acest amestec, după ce am văzut în golf. Nu cred că tenisul ar trebui să urmeze drumul banilor, dar decizia nu îmi aparține,” a adăugat John McEnroe, potrivit Tennis365.

Nick Kyrgios, încântat de negocierile dintre ATP și fondul saudit

Arabia Saudită poartă negocieri cu reprezentanții circuitului ATP, în vederea achiziționării unui pachet de acțiuni în lumea tenisului, din fondul public de investiții, notează Daily Mail.

Țara din Orient va găzdui în acest an inclusiv Turneul Campionilor de tineret, iar tratativele dintre saudiți și președintele ATP, Andrea Gaudenzi l-au făcut pe Nick Kyrgios (28 de ani, 33 ATP) să intervină în acest subiect.

De nicăieri, Kyrgios a publicat un mesaj scris doar cu litere mari, spunând: „În sfârșit. Ne văd valoarea. Vom fi plătiți cât merităm să fim plătiți. Treceți-mă pe listă!”, a scris australianul, după care a inserat o serie de emoji-uri care arată saci de bani.

Kyrgios și-a încheiat anul trecut cu evenimente demonstrative jucate pe teritoriu arab și se arată încântat de perspectiva aducerii mai multor fonduri în tenisul masculin.