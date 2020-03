Andrea Petkovic sustine ca Bernard Tomic a mintit cu privire la starea sa de sanatate.

Bernard Tomic a fost primul tenismen suspectat ca ar fi contactat COVID-19, insa in urma ultimelor informatii, tenismenul australian ar fi mintit cu privire la starea sa de sanatate.

Conform Andreei Petkovic, care a tinut legatura cu jucatorul de la Antipozi, Tomic ar fi facut, in fapt, una dintre cele mai proaste glume, mimand suferinta si ca ar fi afectat de noul coronaviurs:"Stiam cu totii deja ca Tomic e un rebel. Vorbeste mereu prostii, iar ultimul lucru de acest gen a fost sa spuna ca avea coronavirus. L-am contactat personal in urma cu cateva zile si mi-a spus ca a mintit, fara sa stie motivul pentru care a facut-o," a declarat Andrea Petkovic pentru GoTennis.

Australianul Bernard Tomic se afla in autoizolare in capitala statului Florida si asteapta in continuare sa fie testat pentru a vedea daca are intr-adevar COVID-19: "De marti am inceput sa nu ma simt bine. Aveam deja dificultati de respiratie, iar sistemul meu imunitar era scazut. Sunt in prezent la Miami, izolat de toata lumea, cum am fost sfatuit. Inca nu am fost testat pentru COVID-19, care am toate simptomele. Cred ca l-am luat cand am calatorit la Monterrey, saptamana trecuta. Lumea trebuie sa iar foarte in serios acest lucru, mai ales acasa in Australia. Nu stiu cat voi sta izolat sau cand voi fi testat", a afirmat Bernard Tomic in urma cu mai mult de o saptamana.

Bernard Tomic a avut un debut impresionant ca tenismen profesionist, castigand primul sau meci intr-un turneu de mare slem in 2009, la varsta de 17 ani. Isprava a fost urmata de un sfert de finala la Wimbledon in 2011, moment dupa care cariera australianului a inceput sa decada in stralucire. In prezent, Tomic ocupa locul 202 in clasamentul ATP.

Intre timp, brazilianul Thiago Wild, numar 114 ATP a fost confirmat drept primul tenismen profesionist contaminat cu noul coronavirus.