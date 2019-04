Halep a fost invitata de onoare la un concert simfonic pentru ajutorarea copiilor nascuti prematur.

Halep a venit in rochie si cu incaltaminte sport la concertul simfonic. Pe scena, a vorbit despre nepoata ei.

"De fiecare data cand o vad si-mi petrec timpul cu ea, am o dorinta tot mai mare sa am si eu copiii mei. Sper sa am parte de aceasta minune a vietii", a spus Simona Halep.

Halep a dat autografe si a facut poze cu cei mici.