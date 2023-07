Sorana makes Sorana great again. Caramavrov scrie despre marea victorie a Soranei Cîrstea din turul II de la Wimbledon

I-a ieșit in schimb meciul cu „buldozerul” Ostapenko, letona cu o greutate și o forță de lovire a mingii impresionante. Jelena a început s-o bombardeze pe Sorana de la început. Bum-bum și iar bum-bum! Cum să oprești mașina asta de lovit mingi?

Dar Sorana a rămas calmă. Și a scos, a scos o mulțime de lovituri, și în primul set, și mai ales în al doilea, când a dus-o pe învingătoarea Simonei Halep din finala de la Roland Garros 2017 până în tie-break. Iar acolo, fie ce-o fi! A noastră a fost mai stăpână pe nervii ei și a egalat la seturi!

Aici am iertat-o prima oară pe Sorana pentru tâmpeniile pe care le-a scris. Am uitat tot. Asta e, sunt un uituc. Ea trebuie să vorbească pe teren, un stereotip care se potrivește de minune în context.

A stat in continuare la bătaie!

Și Sorana a continuat să vorbească, să scrie, să deseneze diagonale și să măsoare terenul până spre linii. Nu mă gândeam să câștige. Pe Ostapenko trebuie s-o scoți din tipare, s-o surprinzi, s-o epuizezi fizic.

Dar Sorana a stat în continuare la bătaie, aproape neverosimil. Să te bați tu, categorie muscă, de la egal la egal, cu o sportivă de categorie grea? Ei uite că se poate!

Jelena a început să se enerveze. „Ce naiba? Câte îmi dă inapoi? Cât mai rezistă? Trebuie să cadă!” Dar Sorana nu a căzut, ba din contră, a dat lovitura decisivă, breakul la 3-3, apoi și-a ținut serviciul și asta a fost. A doborât-o pe letonă.

Sorana makes Sorana great again! E meritul Soranei, dar și al acestui antrenor senzațional, Thomas Johansson, care a umblat la finețuri și la psihic, ducând-o pe Sorana pe locul 30 in Live WTA Ranking. Eu sper s-o ducă foarte curând în Top 20 mondial!

Așa că Sorana merită s-o iertăm. Se descurcă mai bine pe teren decât cu vorbele.