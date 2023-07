Echipa pregătită de Dorinel Munteanu a terminat pe poziția a treia în play-off-ul Ligii a 2-a și a obținut promovarea directă, având în vedere că ocupanta locului secund, CSA Steaua București, nu a avut dreptul de a evolua în primul eșalon al României.

Ce vrea Dorinel Munteanu de la sezonul 2023/24

Înainte de startul noului sezon, Oțelul Galați a disputat patru jocuri de pregătire. Nu a câștigat nicio partidă, dar nici nu a pierdut. Iar Dorinel Munteanu a precizat că e mulțumit de cele două cantonamente la care au fost prezenți elevii săi.

„Foarte reușit. Cele două cantonamente legate au fost reușite, din punctul meu de vedere. Nu am avut accidentați. S-au pregătit la maxim. Au venit destui, dar mai aducem. Vedem cum se integrează, dar mai aducem doi-trei jucători care contează”, le-a spus Dorinel Munteanu reprezentanților mass-media.

De asemenea, tehnicianul gălățenilor a remarcat că va mai aduce jucători până când se va încheia fereastra de transferuri și că speră să reușească să o păstreze pe Oțelul Galați în Superliga României.

„Aduc jucători în limita bugetului pe care-l am. Dacă vă uitați în istoricul meu, ce am spus am realizat. Atât în primul meu mandat, cât și în cel de-al doilea mandat. Am realizat obiectivele. Așa sper să o fac și acum.

Vom vedea (n.r. ce obiectiv). E important începutul de campionat, iar obiectivele se schimbă pe parcurs. Eu sper că va fi un sezon frumos și sper ca Oțelul să rămână în Superligă”, a mai spus Dorinel Munteanu.

Oțelul Galați, în perioada de mercato

Veniri - Joao Serrao (23 de ani / fundaș central / Portugalia / USC Paredes / liber de contract), Samuel Teles (26 de ani / fundaș dreapta / Portugalia / Feirense / liber de contract), Milen Zhelev (29 de ani / fundaș dreapta / Bulgaria / Arda Kardzhali / liber de contract), Daniel Celea (27 de ani / fundaș central / România / Chindia Târgoviște / liber de contract), Alexandru Pop (23 de ani / atacant / România, Argentina / Unirea Dej / liber de contract), Relu Stoian (27 de ani / portar / România / AS FC Buzău / liber de contract), Ștefan Bodișteanu (20 de ani / mijlocaș ofensiv / România / FCV Farul / împrumutat), Ariel Lopez (28 de ani / fundaș central / Argentina, Spania / AS FC Buzău / liber de contract), Aurelian Păun (22 de ani / portar / România / "U" Cluj / liber de contract), Pablo Gaitan (31 de ani / mijlocaș central / Argentina / AS FC Buzău / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Gabriel Ursu, Denis Cireș, Marc Cireș, Valentin Oniciu (Unirea Braniștea), Cosmin Mereuță (Sporting Liești)

Plecări - Rareș Scocîlcă (18 ani / închizător / România / "U" Cluj / împrumut expirat), Laurențiu Maxim (18 ani / extremă dreapta / România / Viitorul Cluj / împrumut expirat), Mario Mitoi (18 ani / extremă dreapta / România / CFC Argeș / împrumut expirat), Andreas Chirițoiu (19 ani / atacant / România / FCSB / împrumut expirat), Rareș Pop (24 de ani / portar / România / contract reziliat), Cristian Ciobanu (28 de ani / extremă dreapta / România / contract încheiat), Antonio Cruceru (26 de ani / mijlocaș ofensiv / România / contract încheiat), Gabriel Nedelea (22 de ani / fundaș stânga / România / FCV Farul / împrumut expirat)