Sorana Cirstea, declaratie curioasa despre adversara sa din turul 3: "Stiu ca are un joc mai baietesc" | De la ce ora va juca Sorana pentru calificarea in optimi 

Din articol Sorana Cirstea joaca pentru prima calificare a carierei in optimile US Open

Sorana Cirstea este pregatita de o calificare istorica in optimile US Open.

Sorana Cirstea o va infrunta pe Karolina Muchova din Republica Ceha pentru un loc in optimile de finala ale US Open 2020. Va fi prima intalnire directa intre cele doua jucatoare.

Cirstea si Muchova vor juca al doilea meci al zilei pe terenul 7, partida fiind programata sa inceapa in jurul orei 19:30, ora Romaniei.

Favorita numarul 20 la castigarea competitiei, Muchova a acces in al treilea tur dupa victorii convingatoare obtinute fara set pierdut in fata americancei Venus Williams (6-3, 7-5), respectiv in defavoarea rusoaicei Anna Kalinskaya (6-3, 7-6).

Sorana Cirstea s-a calificat in al treilea tur dupa un succes solid, 6-4, 7-5 in dauna Christinei McHale si o victorie stralucitoare in urma careia a eliminat-o pe a noua favorita, Johanna Konta, scor 2-6, 7-6, 6-4.

"Daca ai ajuns in turul 3 inseamna ca joci bine. Nu o cunosc pe Muchova in detaliu, dar stiu ca are un joc mai baietesc, incearca sa varieze destul de mult, dar nu am facut inca planul cu echipa. Este o jucatoare buna, solida, dar dupa cum am spus, deja de la turul 3 in sus toata lumea joaca bine, orice meci este dificil," a declarat Sorana Cirstea pentru Eurosport dupa succesul semnat in fata britanicei Johanna Konta.

Pentru accederea in turul 3, Sorana Cirstea va incasa un cec in valoare de 163,000 de dolari americani, iar o calificare in optimi i-ar garanta un premiu echivalent unui sfert de milion de dolari.

Sorana Cirstea a mai ajuns in 2009, respectiv 2019 in turul 3 la US Open, dar o calificare in optimi ar constitui o premiera pentru parcursurile inregistrate la New York.

Romania va mai fi reprezentata astazi la Flushing Meadows de Horia Tecau, care va juca alaturi de Jean-Julien Rojer in turul 2 impotriva principalilor favoriti la adjudecarea trofeului, columbienii Juan Cabal si Robert Farah.