Aflată la ultimul sezon al carierei, Cîrstea a reușit să câștige set contra câștigătoarei de Grand Slam, la 36 de ani fără o lună, într-o partidă încheiată 6-4, 3-6, 6-2 , după mai bine de două ore de joc.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA) a pierdut, în trei seturi, dura confruntare cu a patra jucătoare a lumii, Cori Gauff , avută în faza ultimelor șaisprezece jucătoare, în competiția individuală de la Miami.

Învinsă, dar departe de a fi resemnată sau indiferentă față de sportul care a făcut-o faimoasă, jucătoarea din România a rămas la Miami și a fost filmată în loja italianului Jannik Sinner.

Motivul prezenței Soranei Cîrstea în loja numărului 2 ATP, Jannik Sinner, nu a fost lămurit public, dar poate fi intuit cel mai ușor prin relația de colaborare care a existat, în trecut, între Cîrstea și antrenorul Darren Cahill.

Prietenia dintre Sorana Cîrstea și Darren Cahill pare să se fi extins, inevitabil, până în cercurile actualului campion al turneului de la Wimbledon.

Nu mai puțin important, în contextul retragerii anunțate la finalul sezonului, pentru Sorana Cîrstea astfel de ocazii - de a asista la meciuri oficiale din WTA și ATP din loje - vor apărea tot mai rar, de acum încolo.

Jannik Sinner, în sferturi la Miami. Următorul adversar, Frances Tiafoe (20 ATP)

Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a câștigat, în premieră, în acest an, turneul ATP Masters 1000 de la Indian Wells. În Miami, italianul s-a calificat, fără set pierdut, în faza sferturilor de finală, unde îl va întâlni pe Frances Tiafoe (20 ATP).

7-5, 7-6 (4) a fost scorul partidei urmărite de Sorana Cîrstea din loja lui Jannik Sinner, duel câștigat de european contra americanului Alex Michelsen (40 ATP).

Actuala iubită a lui Jannik Sinner, fotomodelul Laila Hasanovic, nu a fost văzută în loja italianului, în meciul cu Michelsen.