Simona, laudata in presa internationala dupa succesul de la Praga! "Halep continua sa-si mentina ritmul succesului!"

Simona Halep a castigat finala turneului de la Praga, invingand-o pe Elise Mertens cu 6-2, 7-5.

Dupa succesul romancei, presa internationala a abundat in laude la adresa numarului 2 WTA. Jurnalistii de la L'Equipe au scris ca Simona Halep continua sa aiba succes, indiferent de pauza cauzata de noul coronavirus.

"La intoarcerea ei in circuit, dupa o atenta reflectie si dupa renuntarea la turneul de la Palermo, de la inceputul lunii august, romanca Simona Halep, numarul 2 mondial si cap de serie numarul 1 la Praga, si-a respectat rangul si si-a asumat perfect rolul de favorita.

Ea a castigat, duminica, turneul de la Praga, dominand-o pe belgianca Elise Mertens (locul 23 in lume) in doua seturi si in putin peste o ora si jumatate de joc (6-2, 7-5).

Acesta este cel de-al 21-lea titlu al carierei sale, al doilea la rand in 2020, dupa victoria ei de la Dubai... din februarie. In ciuda a peste cinci luni de intrerupere si a unei pauze foarte lungi, jucatoarea romana continua sa-si mentina ritmul succesului. Este, de asemenea, primul turneu pe zgura castigat de Halep de la incoronarea ei la Roland Garros, in 2018.

Duminica, impotriva lui Elise Mertens, Halep a dominat cu destula vioiciune schimburile. Dupa un inceput de meci oarecum la asteptare, in care si-a pierdut serviciul la inceput, romanca a preluat rapid firul meciului, impunand ritmul de pe linia de fund si calitatea ei de a returna pentru a face cu usurinta pasul in interiorul terenului.

Trebuie spus ca Mertens i-a deschis larg calea, cu un serviciu slab si cu numai 35% puncte castigate cu prima minge, in special in primul set. Halep, care a castigat 7 game-uri la rand pentru a se pozitiona ca sefa pe teren, nu a avut decat sa gestioneze reactiile sporadice ale belgiencei.

Jocul a atins rareori varfuri, dar romanca a avut, duminica, o anumita marja. Lucida, fosta ocupanta a locului I WTA este constienta, insa, ca drumul catre cel mai bun nivel al sau este inca lung. Pe parcursul intregii saptamani din Cehia, Halep a aratat inconstanta, in special la serviciu, in mod clar in rodaj, cu 34 de duble greseli pe intreaga durata a turneului, aproape 7 pe meci", au scris francezii.