Astăzi, de la ora 19:00, Simona Halep își va afla adversara de la Miami Open, primul turneu WTA la care fostul număr 1 mondial va participa după reducerea suspendării la TAS de la patru ani la nouă luni.

Întoarcerea Simonei Halep în circuitul WTA a stârnit o mare bucurie printre fanii tenisului și în rândul celor din industrie, iar antrenorii Darren Cahill și Patrick Mouratoglou au făcut declarații puternice cu privire la revenirea campioanei noastre.

Darren Cahill și Patrick Mouratoglou despre revenirea Simonei Halep

"(n.r. - Cât de fericit sunteți pentru Simona și pentru faptul că o vom vedea din nou pe teren?) Pentru mine, a fost cel mai bun lucru din an. Și am avut un an foarte bun, cu tot ce am făcut până acum!

Au fost 18 luni de tortură, am crezut mereu în ea. Am știu că n-ar lua niciodată, deliberat, ceva interzis. Asta s-a adeverit când a mers la TAS, la Lausanne. Adevărul a ieșit la iveală.

Știu că a trecut printr-o perioadă grea, sunt foarte mândru de modul cum a gestionat totul. Sunt fericit că o voi vedea jucând din nou. Abia aștept să o revăd!", a declarat Darren Cahill pentru Sky Sports.

"A fost oribil, a fost înfricoşător. Ea nu ştia dacă va putea juca din nou cândva. A trecut prin iad cu ceea ce s-a întâmplat cu povestea cu dopajul", a explicat și antrenorul francez Patrick Mouratoglou.

”Este înfricoşător, pentru că nu ştii dacă vei putea stabili ce s-a întâmplat cu adevărat. De fapt, când a început, nici măcar nu ştiam ce s-a întâmplat, pentru că nu ai idee cum poţi avea această substanţă în urină. Şi atunci trebuie să cauţi şi trebuie să dovedeşti de unde provine, altfel primeşti pedeapsa maximă.

Bineînţeles că am urmărit situaţia zi de zi. Sunt foarte, foarte uşurat pentru ea, pentru că adevărul a prevalat în cele din urmă. Să o avem înapoi este fantastic şi pentru tenisul feminin. Abia aştept să o văd jucând şi sunt sigur că şi mulţi oameni aşteaptă acest moment", a spus Mouratoglou.

Simona Halep, de două ori semifinalistă la Miami Open

Cel mai bun rezultat al Simonei Halep la Miami Open este atingerea semifinalelor în două rânduri, 2015 şi 2019. În 2015 a fost învinsă în penultimul act de americanca Serena Williams, cu 6-2, 4-6, 7-5, iar în 2019 de Karolina Pliskova, cu 7-5, 6-1.

Ultima sa participare la turneul din Florida datează din 2021, când pierdea în turul al treilea.

Halep nu a mai jucat un meci oficial din 29 august 2022, când era învinsă de ucraineanca Daria Snigur cu 6-2, 0-6, 6-4, în primul tur la US Open, ulterior fiind depistată pozitiv la un control antidoping efectuat la turneul newyorkez.