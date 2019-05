Simona Halep, Roland Garros | "Ma intorc la Paris cu visuri mari!" Anuntul facut pe retelele de socializare. FOTO

Simona Halep se pregateste pentru Roland Garros 2019, al doilea Grand Slam al anului, programat intre 20 mai si 9 iunie.

Simona Halep a revenit in tara dupa infrangerea din turul doi de la Roma, iar acum se pregateste pentru obiectivul principal al acestui sezon: turneul de la Roland Garros. Halep si-a indeplinit visul carierei la Paris anul trecut, cand a castigat finala dupa doua infrangeri in ultimul act.

Acum Halep anunta ambitii si mai mari, vrea sa repete performanta si sa devina dubla castigatoare la Roland Garros.



Simona Halep, Roland Garros 2019: La Paris am invatat ca poti sa-ti transformi visul in realitate!



"Anul trecut la Paris am invatat ca poti sa visezi mult si sa-ti transformi visul in realitate. Acum ma intorc cu visuri si mai mari. Urmariti calatoria mea cat ma pregatesc pentru revenire. Continua sa lupti", e mesajul scris de Simona Halep pe Instagram.

Halep a confirmat si ca va purta echipament de culoare inchisa anul acesta la Roland Garros, aceasta fiind noua linie a sponsorului ei atat la femei cat si pentru barbati.



Simona Halep, locul 3 WTA, dar favorita la pariuri!

Simona Halep nu va fi cap de serie numarul 1 la Roland Garros dupa ce a ajuns pana pe locul 3 in clasamentul WTA. La casele de pariuri are insa cea mai mica cota pentru o victorie in capitala Frantei - 5.00! Naomi Osaka si Kiki Bertens sunt jucatoarele care ii vor pune cele mai mari probleme Simonei Halep, mai cred pariorii.



Simona Halep, puncte de pierdut la Roland Garros!

Halep are multe puncte de aparat anul acesta la Paris. A castigat anul trecut 2000 de puncte pentru victoria din finala cu Sloane Stephens. Orice rezultat mai slab anul acesta inseamna puncte pierdute si locuri in spate in clasamentul WTA. In acest moment, Halep e pe locul 3, cu 5.533 iar in urma ei vine tare Kiki Bertens, cu 5.405 puncte.