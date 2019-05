Noul clasament WTA! Coborare pentru Simona Halep si schimbari uriase in TOP 10

WTA a publicat noul clasament WTA.

Dupa turneul de la Roma, TOP 10 WTA a fost zguduit. Castigatoarea turneului din capitala Italiei, Karolina Pliskova, a urcat cinci locuri si a ajuns pe locul al doilea in clasament. Astfel, Simona Halep a coborat pe locul 3.

Angelique Kerber a coborat si ea in clasament, doua pozitii, pana pe locul 5. Petra Kvitova a pierdut un loc si a ajuns pe 6.

Elina Svitolina a suferit cel mai mult in aceasta saptamana. Ucraineanca a pierdut trei pozitii si a ajuns pe locul 9.

Cum arata noul top WTA:

1. Naomi Osaka 6.486 puncte

2. Karolina Pliskova 5.685

3. Simona Halep 5.533

4. Kiki Bertens 5.405

5. Angelique Kerber 5.195

6. Petra Kvitova 5.055

7. Sloane Stephens 4.552

8. Ash Barty 4.430

9. Elina Svitolina 3.967

10. Serena Williams 3.521

Mihaela Buzarnescu va cobori si ea un loc dupa parcursul de la Roma si va ajunge pe 30. Sorana Cirstea urca un loc, pana pe 92, in timp ce Irina Begu ocupa locul 118, in coborare cu cinci pozitii.

Ana Bogdan a urcat cinci locuri pana pe 126, iar Monica Niculescu este pe 143, in coborare cu un loc.

SIMONA HALEP POATE IESI DIN TOP 10

Dupa ce a fost eliminata in primul meci disputat la Roma, in turul al doilea, de Marketa Vondtrousova, Simona Halep a pierdut 585 de puncte si a coborat o pozitie.

Dupa Roland Garros, insa, Simona Halep poate iesi din TOP 10 WTA.

Simona a castigat trofeul anul trecut, astfel ca are de aparat 2000 de puncte la Paris.

In cazul nefericit in care Halep paraseste si French Open-ul tot in primul tur, atunci, in functie si de rezultatele celorlaltor jucatoare din TOP 10 WTA, Simona poate iesi din aceasta parte a clasamentului mondial.