Simona Halep rezistă, dar nu toată lumea e la fel! Ymer s-a retras din tenis la 24 de ani, după acuzația de dopaj

Anunț tulburător venit din circuitul ATP. La o lună după ce a fost suspendat din tenis, suedezul Mikael Ymer și-a anunțat retragerea din activitate, la doar 24 de ani.

Ymer a fost suspendat pentru un an și jumătate, de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, în ciuda faptului că fusese achitat de un tribunal independent.

„Am decis să mă retrag din tenisul profesionist. Vă mulțumesc tuturor pentru amintirile grozave. A fost o călătorie pe cinste! Le doresc numai bine foștilor mei colegi în competiții. Dumnezeu e măreț întotdeauna,” a fost mesajul scris de Mikael Ymer, pe platforma de socializare X.

Tocmai în acest an, Mikael Ymer a reușit una dintre cele mai mari victorii ale carierei sale, reușind să treacă de Taylor Fritz pe iarba de la Wimbledon, unde a bifat calificarea în turul al treilea.

În 2022, Mikael Ymer a ratat trei testări consecutive programate de ITF și de reprezentanții programului anti-doping, încălcare a regulamentului care se pedepsește cu suspendarea din activitate.

Hey guys I've decided to retire from professional Tennis. Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been! I wish all my old colleagues well going forward in competition.

God is Great always