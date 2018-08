Ziua imnului | 2018, anul in care imnul Romaniei a rasunat in inima Parisului! REMEMBER: momentul in care Simona Halep a ridicat trofeul RG

Ziua imnului national al Romaniei este sarbatorita oficial pe 29 iulie. In aceasta zi, in timpul Revolutiei de la 1848, "Desteapta-te romane!" ⁣ a fost cantat pentru prima data oficial.

La originea imnului national al Romaniei se afla poemul patriotic "Un rasunet"⁣, scris de Andrei Muresanu si publicat pentru prima data in numarul 25 din 21 iunie 1848 al suplimentului "⁣Foaie pentru minte, inima si literatura"⁣, pe o melodie culeasa de Anton Pann.

"Desteapta-te romane!" ⁣ a fost intonat oficial pentru prima data la 29 iulie 1848, in cadrul unei manifestari organizate in Gradina Publica din Râmnicu Vâlcea, in prezent Parcul Zavoi, la initiativa domnitorului Stirbei Voda.

"Desteapta-te romane!" ⁣ a fost interzis dupa instaurarea regimului comunist, timp de aproape o jumatate de secol. A fost cantat, insa, in timpul revoltei de la Brasov, din 15 noiembrie 1987, si in timpul Revolutiei din decembrie 1989. Imediat dupa Revolutia din decembrie 1989, "⁣Desteapta-te romane!" ⁣ a fost ales imn national al Romaniei, fiind consacrat prin Constitutia din 1991, modificata si completata prin Legea de revizuire nr. 429/2003. Astfel, in forma actuala, Constitutia prevede, prin Articolul 12, ca imnul national este "⁣Desteapta-te romane!"⁣, acesta fiind considerat simbol national, alaturi de drapelul tricolor, stema tarii si sigiliul statului.

2018, anul in care imnul Romaniei a rasunat in inima Parisului

In 2018, imnul Romaniei a rasunat si in inima Parisului. Triumful Simonei Halep pe zgura de la Roland Garros a marcat un moment unic in istoria recenta. Simona Halep a fost prima sportiva din Romania care a cucerit titlul de la Roland Garros dupa 40 de ani.