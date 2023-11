Simona Halep (32 de ani) a început să învețe golf, unul dintre cele mai complicate sporturi din întreaga lume, ca tehnică.

Cunoscută pentru abilitatea sa de a lovi fiecare lovitură în tenis cu o lejeritate impresionantă, sportiva constănțeană s-a filmat ratând mingea de golf, cu crosa, chiar dacă și-a pregătit lovitura timp de secunde bune.

Simona with the reminder that just because you are great at one sport, doesn't make you great a them all. Here she shares with us something we all can probably relate to. ???????????? pic.twitter.com/CosSdpBY91