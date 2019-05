Simona Halep a revenit in Romania dupa ce a fost nevoita sa astepte 5 ore in aeroport! Romanca, deranjata de o intrebare: "Din partea cui sunt asteptarile mari?"

Simona Halep a revenit in tara dupa turneele de la Madrid si Roma.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Simona Halep a castigat turneul de la Madrid, insa la Roma Halep a avut din probleme medicale. Simona Halep spune insa ca se simte foarte bine si se bucura ca are cateva zile in plus de odihna.

"Sunt ok, nu am nicio problema grava la picior. A fost din cauza oboselii, a fost contractat. Sunt un pic obosita, dar abia astept sa merg la Paris. Sunt mereu motivata. Sunt foarte bune aceste zile libere, chiar ma bucur sa vin acasa", a declarat Simona Halep la revenirea in tara.

Simona Halep a parut putin deranjata atunci cand reporterii au intrebat-o despre sansele sale la Roland Garros, avand in vedere ca fostul lider mondial a castigat turneul anul trecut.

Reporter: Asteptarile sunt mari!

Simona Halep: Din partea cui?

Reporter: Din partea tuturor...

Simona Halep: Din partea mea sunt asteptari normale! O sa incerc sa gestionez cat se poate de bine si sa incerc sa fac un rezultat bun pentru ca imi doresc si eu cum isi doreste toata lumea. Nu am spus niciodata ca sunt favorita. Toata lumea poate castiga un turneu", a incheiat Halep.

Halep, probleme la aeroport

Simona Halep a intampinat unele probleme la plecarea din Roma. Simona Halep si staff-ul sau au asteptat nu mai putin de 5 ore decolarea aeronavei care s-a defectat.

Potrivit ProSport, pasagerilor li s-a pus la dispozitie un alt avion insa procedura a fost una de durata, astfel ca romanca si staff-ul sau au asteptat cateva ore bune pe aeroportul italian inainte de a reveni in tara.