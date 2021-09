Relaxarea Simonei Halep: „După 12-13 ani, am început să mă bucur de viață și mă simt mai bine ca niciodată. Tot ce mai câștig e bonus!”

Pe măsura trecerii timpului, Simona Halep se gândește din ce în ce mai puțin la o ruptură totală cu sportul care i-a consacrat numele pe cele mai înalte scene ale sportului mondial. Deși a declarat în trecut că vrea să se distanțeze de tenis după momentul retragerii, Halep a revenit asupra propriilor intenții și a lămurit că are în plan să nu renunțe la contactul cu „Sportul Alb.”

„Se schimbă treaba asta cu 'fără tenis'. Încep să îmi doresc din ce în ce mai mult să rămân în tenis, am început să gust tenisul fără presiune și fără stres, îmi place mult mai mult. E departe să mă gândesc ce voi face, pentru că, imediat după ce mă voi lăsa de tenis, îmi doresc să am copii, iar după orice e posibil. Orice are legătură cu tenisul e realizabil pentru mine,” a declarat Simona Halep pentru Telekom Sport.

Întrebată dacă simte că s-a schimbat de-a lungul anilor, Simona Halep a răspuns cu mare franchețe: „Asta să-mi spuneți voi, nu știu dacă m-am schimbat sau nu, dar simt că m-am schimbat. Sunt mult mai relaxată cu oamenii, atunci când vorbesc. Vorbesc mai mult; nu prea îmi place mie să vorbesc, dar am început să vorbesc. Sunt mult mai veselă, mai doritoare de noi ieșiri, de prieteni noi. S-a schimbat foarte mult viața. 12-13 ani am fost concentrată doar pe tenis și nu conta nimic altceva, dar acum am început să mă bucur și de viață,” a adăugat Simona Halep.

„Mă simt mai bine ca niciodată,” a scris Simona Halep în descrierea unei imagini în care le arată urmăritorilor săi de pe Instagram numărul imens de buchete de flori pe care le-a primit în 27 septembrie, când a împlinit vârsta de 30 de ani.