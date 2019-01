SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Simona poate intra in istorie la Australian Open! Ce se intampla daca le elimina pe ambele surori Williams

Liderul mondial din WTA a trecut in turul trei la Melbourne de Venus Williams, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 18 minute de joc. In continuare, sportiva noastra se va duela la Melbourne cu sora acesteia, Serena Williams. La intalnirile directe, americanca este in avantaj clar, scor 8-1.

Totusi, daca va reusi sa se impuna, Simona va fi a 9-a jucatoare care reuseste sa le elimine pe surori in acelasi turneu. Pana in prezent, doar 8 jucatoare au reusit aceasta performanta. Ultima data cand s-a intamplat a fost in 2016. Karolina Pliskova a obtinut victorii la US Open, atat cu Venus, cat si cu Serena. De altfel, belgianca Kim Klijsters este singura jucatoare din istorie care a reusit aceasta performanta de doua ori, in 2002 si 2009. Celelalte jucatoare care fac parte din aceasta ierarhie selecta sunt Arantxa Sanchez-Vicario (1998), Steffi Graf (1999), Martina Hingis (2001), Lindsay Davenport (2004), Justine Henin (2007) si Jelena Jankovic (2010).

