"Daca as fi fost acolo, muream cu ala de gat!" CTP, reactie dura dupa momentul care i-a stricat finala lui Halep: "Nu stiu ce i-as fi facut! Suportam consecintele legale!"

Finala de la Montreal, confruntarea dintre Simona Halep si Sloane Stephens, a fost intrerupta in primul set de o scandare venita in tribune.

In game-ul cu numarul 3 din setul 1, pe serviciul lui Stephens, intr-un moment in care Simona Halep conducea cu 40-0, din tribune s-a auzit "M..e PSD!". Apoi, un alt spectator a strigat "Inca o data", incitandu-l pe primul sa mai tipe deja celebra lozinca. Arbitrul a fost nevoit sa intrerupa meciul si sa le ceara celor din tribune sa pastreze linistea.

Cristian Tudor Popescu a comentat in termeni duri reactia spectatorilor si a precizat ca daca ar fi fost prezent la partida, ar fi intervenit pentru a-i calma.

"Simona Halep isi traieste legenda. Spuneam dupa Roland Garros ca Simona a devenit dintr-o mare jucatoare o legenda a tenisului. Asa arată o legenda vie. O jucatoare care poate sa depaseasca momente psihologice care ar putea sa doboare si un bivol care nu gandeste ca acela din tribuna sau aceia care au zbierat pe parcursul acestei partide in momente critice acea adunatura de 7 litere cu PSD. Daca as fi fost acolo muream de gat cu ala sau cu aia. Nu va pot descrie ce dezlantuire de furie am avut in mine. Nu stiu ce i-as fi facut individului respectiv suportand toate consecintele legale.

Acel gunoi, gunoiul ala cu ochi se numeste roman. Cred ca au fost vreo doi care zbierau asta. In general au fost niste insi cu voci de alcolisti pe acolo. Unul s-a trezit sa zbiere: 'Bate-o, ma!', cand servea Simona. Saraca a facut semn: 'Termin', domnule, odata!'. Dobitocul ala nu isi dadea seama ca Simona era singura deranjata, doar nu Stephens, ca nu stie romaneste", a declarat Cristian Tudor Popescu pentru Digi24.