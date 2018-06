"Simona a facut un meci modest azi!" Surpriza URIASA. Reactia lui Ion Tiriac dupa finala Simonei de la Roland Garros

Ion Tiriac n-a fost impresionat de jocul Simonei in fata lui Sloane Stephens.



Chiar daca numarul 1 mondial a facut un set al 3-lea de senzatie in fata adversarei, Tiriac spune ca Halep n-a fost la fel de buna ca-n semifinala cu Muguruza.



"Nu e show-ul meu, e show-ul Simonei. A facut un meci modest. Are meritul ca a stat cu adversara ei, desi nu a facut un meci cum a fost cel de joi. Meritul este 300% al ei pentru ca si de data asta a ramas in lupta. Nu conteaza ce pierzi, conteaza ce castigi. A luat un Grand Slam pentru Romania dupa 40 de ani, bucurati-va. Romanii trebuie sa se bucure", a spus Tiriac.