Serena, in conflict cu Ion Tiriac: "E o declaratie sexista! O sa vorbesc cu el!" Declaratia care a enervat-o

Dupa ce s-a contrat cu Ilie Nastase, Serena Williams are acum o problema cu Ion Tiriac.

"Cu tot respectul, are 36 de ani si 90 de kilograme. As vrea altceva pentru tenisul feminin", a spus Tiriac despre fostul lider WTA.

Revenita dupa ce a nascut toamna trecuta, Serena Williams se declara ofensata de comentariul facut de afaceristul roman.



"Mereu am spus ca oamenii au dreptul o opinie. E clar ca tenisul feminin este mai mult decat mine, mult mai mult. Dar voi vorbi cu el, credeti-ma! O sa am o discutie cu el. Este un comentariu ignorant, o declaratie sexista! Poate ca este un om ignorant", a declarat Serena Williams potrivit New York Times.