"Racheta s-a dus! A fost un moment bun pentru mine!" Explicatia Simonei dupa ce a dat cu racheta de pamant! Ce a spus despre meciul cu Radwanska si despre Serena Williams

Simona Halep a castigat cu 3-6, 6-3, 7-5 partida cu Oceane Dodin din turul 2 de la Miami si va juca in urmatorul tur cu Agnieszka Radwańska

"Puteam vorbi despre racheta, s-a dus! Am dat-o unui copil de mingi. A fost un moment, cred ca a fost bine pentru mine pentru ca m-am relaxat putin, am fost prea tensionata astazi. Am jucat prost, dar mai ai astfel de zile dar cel mai important este sa nu renunti. Cred ca de aceea am castigat astazi, pentru ca nu am renuntat.



Nu am jucat bine, dar atunci cand castigi iei cu tine doar lucrurile pozitive. Ea a jucat bine, a lovit puternic, la un moment dat nu stiam de unde vine mingea si a fost foarte dificil. A fost greu sa-i citesc jocul, nu mai jucasem impotriva ei. A servit foarte bine, peste 160km/h. Nu pot sa va spun multe despre acest meci pentru ca nu stiu cum a fost, am simtit ca am jucat prost dar e o zi buna la lucru si accept asta.



Ma simt mai puternica, atunci cand am mers in setul decisiv nu m-am panicat, am luptat pana la final stiind ca am o sansa sa castig.

(Despre Radwanska) Este mereu dificil sa joci contra ei pentru ca este foarte inteligenta, ea joaca mai <moale> asa ca nu va fi ca astazi. Trebuie sa fiu foarte agresiva, sa lovesc mingea mai rapid, vom vedea cum va fi. Dar cu siguranta va fi un meci dificil, dar sunt pregatit. Sunt gata sa alerg, voi incerca sa iau totul zi dupa zi.



Cand o jucatoare naste este ceva mai mult decat acest sport, este ceva special pentru acea persoana si nu am o problema daca pleaca de pe locul 1 sa nasca si se intoarce in pozitia ei. Cred ca sunt 8 turnee in care pozitia ti-e protejata pozitia si nu am o problema cu asta" a spus Simona Halep in conferinta de presa.