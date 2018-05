Scene HALUCINANTE la Roma! Pliskova a izbucnit dupa o gafa si a lovit scaunul arbitrului cu RACHETA! Ce s-a intamplat

Numarul 5 in clasamentul mondial, Karolina Pliskova a oferit probabil cel mai urat moment al carierei la Roma. Invinsa cu 6-3, 3-6, 5-7 de jucatoarea din Grecia, Maria Sakkari, Pliskova a izbucnit la adresa arbitrului!

Motivul nemultumirii Karolinei a fost o greseala din setul decisiv, la scorul de 5-5, cand o minge trimisa de Pliskova a cazut pe tusa insa arbitra de tusa a strigat out. Reluarile ii dau dreptate jucatoarei din Cehia, cea care s-a certat cu arbitrul principal care i-a tranmis ca nu mai exista urma.

Pliskova a pierdut apoi meciul si, la final, dupa ce si-a salutat adversara, a lovit cu racheta in scaunul arbitrului.



Another angle of this unrelenting rage and fury. #Pliskova #Seething pic.twitter.com/FFWOqYYgQF

Holy moly Pliskova is the real MVP! Well done, she was right about that call! it was 10km in! pic.twitter.com/YgJ5MHgmYo