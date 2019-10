Scene extraordinare intre Coco Gauff si tatal sau! "Calmeaza-te si poarta-ti mintea intr-un alt loc acum"

Tatal si totodata antrenorul jucatoarei Coco Gauff a avut o interventie pe teren fenomenala in setul decisiv, in care i-a transmis fiicei sale sfaturile cele mai eficiente, avand in vedere incarcatura emotionala a momentului.

Tatal lui Gauff: „Calmeaza-te si poarta-ti mintea intr-un alt loc acum.”

'Take your mind to another place right now'

This was an amazing moment in the final set at @WTALinz

Terrific advice from @CocoGauff's coach and dad with the title within reach#CallMeCoco pic.twitter.com/eGwG6hSKGL