Rusul Andrey Rublev (8 ATP), numit „mincinos” și „ipocrit” de ucraineanul Alex Dolgopolov: „Dacă nu știi nimic despre război, de ce donezi bani?”

La 33 de ani, Alexandr Dolgopolov a lăsat în urmă viața confortabilă pe care o conducea, în urma unei cariere de 15 ani în tenisul profesionist și s-a înrolat în armata ucraineană, pentru a face parte din rezistență, în contextul invaziei rusești.

Asistând indirect și direct la atrocitățile comise de Armata Rusă pe teritoriul propriei țări, Alexandr Dolgopolov i-a refuzat declarațiile lui Rublev, care a comentat situația războiului catalogându-se ca fiind „needucat” și „neinformat” cu privire la desfășurarea războiului din Ucraina.

To all those clowns, trying to justify new wars with old ones. Why are some steps taken? This is why. Also massive rapes of kids under 10 years old. The crazy violence here is not a single situation, and many times, much worst then just death https://t.co/xWCIp8MiXR