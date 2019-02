ROMANIA FED CUP | Frantuzoaicele, LA CUTITE inainte de intalnirea cu romancele! Ce s-a intamplat in echipa la ultimele meciuri: "Nu pot sa spun ca voi juca cu Romania"

Romania va intalni Franta in semifinalele Fed Cup.

Echipa Romaniei de Fed Cup a obtinut o performanta exceptionala la Ostrava, acolo unde a invins detinatoarea titlului, Cehia, cu scorul de 3-2.

Urmatoarea adversara a Romaniei este Franta.

Totusi, lucrurile nu sunt roz in echipa Frantei. Chiar daca au invins Belgia si s-au calificat in semifinalele Fed Cup, frantuzoaicele sunt la cutite, iar colaborarea lor pare rupta din toate punctele de vedere.

Dupa o absenta de doi ani, Caroline Garcia s-a intors in echipa Frantei, reusind doua victorii importante.

In ciuda ajutorului pe care l-a dat, nu toate coechipierele au fost fericite.

Kristina Mladenovic contesta prezenta lui Garcia in echipa tarii sale, dupa ce aceasta din urma a refuzat convocarile in ultimii ani. Acum, Mladenovic a fost pusa in plan secund de capitanul-nejucator Julien Benneteau.

Mladenovic nu a jucat niciun meci in intalnirea cu Belgia, cu toate ca inainte de revenirea lui Caroline Garcia, ea a fost cea care a tras echipa dupa ea.

Francezii de la BFMTV scriu ca Mladenovic este foarte afectata de aceasta situatie, fapt care ar putea strica atmosfera la echipa per total.

Kristina Mladenovic a refuzat sa participe la sedinta foto de la tragerea la sorti si apoi nu a luat parte nici la antrenamentele colegelor. Ea a mers, insa, la meciuri, fara sa se bucure prea mult de partide.

Mai mult, dupa victoria in fata Belgiei, Caroline Garcia nu a confirmat prezenta in semifinalele contra Romaniei.

"Am acceptat sa joc cu Belgia, a mers foarte bine, am obtinut victoria. Urmatoarea etapa este in cateva luni, iar lucrurile se schimba, vom vedea atunci", a spus Garcia potrivit L'Equipe.