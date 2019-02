"V-ati imbatat fara sa beti!" :)) Imagini fantastice dupa victoria Romaniei din FED Cup cu Cehia! Cum a reactionat Simona cand i-a fost turnata sampanie in cap

Petrecerea nu a durat foarte mult pentru Simona Halep si Mihaela Buzarnescu.

Romania a castigat incredibil in fata campioanei din 6 din ultimele 8 editii ale FED Cup, Cehia! Simona Halep a castigat cele 2 partide de simplu, pentru ca Irina Begu si Monica Niculescu sa castige punctul decisiv impotriva celui mai bun dublu din lume: Siniakova/Krejcikova. A fost 6-7, 6-4, 6-4 pentru Irina si Monica.

La final, echipa Romaniei a dansat pe teren alaturi de fani minute in sir! Petrecerea s-a mutat apoi la hotel - acolo, capitanul nejucator al Romaniei, Florin Segarceanu, s-a ocupat de sampanie! Iar Simona Halep nu s-a ferit cand i-a fost turnata sampania in cap! :) "V-ati imbatat fara sa beti" le-a spus Simona celorlalte jucatoare.

Fetele nu au putut sa petreaca insa prea mult timp. Simona Halep si Mihaela Buzarnescu au plecat in toiul noptii spre Doha acolo unde vor partida la un nou turneu WTA.

Calificare fantastica

Romania s-a calificat in semifinalele competitiei un succes fantastic si va juca in penultimul act contra Frantei.

Begu si Niculescu, recent campioane la Hua Hin in proba de dublu, au reusit o victorie splendida, dupa doua ore si 53 de minute, in fata celei mai bune perechi din lume.

in primul set s-a mers cu serviciul pana la 3-3, cand gazdele au facut primul break. Au urmat alte trei break-uri, iar in cele din urma s-a ajuns in tiebreak, unde cehoaicele au reusit o serie de sase puncte consecutive de la 1-2.

in setul al doilea, romancele au inceput cu break si si-au pastrat acest avantaj pana la finalul setului, adjudecat cu 6-4. Begu si Niculescu au inceput cu break si setul decisiv, dar apoi Krejcikova si Siniakova au castigat imediat contra serviciului. Romancele au facut un nou break si s-au desprins la 3-1, apoi au avut 4-2. Perechea ceha facut un nou break, iar apoi a egalat, 4-4, dar Begu si Niculescu au castigat la zero pe serviciul cehoaicelor, iar apoi au parafat victoria cu 6-4.

Begu si Niculescu, sustinute frenetic de un grup de suporteri romani, s-au completat foarte bine una pe alta, au reusit executii incredibile, au comis si erori, dar au adus o performanta istorica.

Romancele au avut 6 duble greseli, cehoaicele au facut 3, procentajele la serviciu au fost apropiate, 61% pentru romance la primul, 62% pentru cehoaice, 46%-41% la al doilea, gazdele au avut 44-41 la winners, dar au facut si mai multe erori nefortate, 52-39.

Celelalte puncte ale echipei Romaniei au fost aduse de Simona Halep, care a dispus sambata cu 6-4, 6-0 de Katerina Siniakova, iar duminica a invins-o pe Karolina Pliskova cu 6-4, 5-7, 6-4. Mihaela Buzarnescu a fost invinsa sambata de Pliskova cu 6-1, 6-4, iar duminica de Siniakova cu 6-4, 6-2.

Lotul echipei Romaniei de Fed Cup pentru intalnirea de la Ostrava a fost format din jucatoarele Simona Halep (numarul 3 WTA), Mihaela Buzarnescu (29 WTA), Irina Camelia Begu (75 WTA), Ana Bogdan (105 WTA) si Monica Niculescu (106 WTA).

Din echipa Cehiei au facut jucatoarele Karolina Pliskova (5 WTA), Katerina Siniakova (nr. 1 in clasamentul de dublu WTA), Barbora Krejcikova (nr. 2 in clasamentul de dublu WTA) si Marketa Vondrousova (nr. 72 WTA).

Cehia a castigat ambele meciuri jucate cu Romania pana acum in Fed Cup, in 1980 in Berlinul de Vest, cu 2-1, in sferturile Grupei Mondiale, si in 2016, la Cluj-Napoca, scor 3-2, in primul tur al Grupei Mondiale.

Romania va juca in semifinale pe 20-21 aprilie, cu Franta, care a trecut in sferturi de Belgia cu 3-1.