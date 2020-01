Roger Federer, ACUZAT de Greta Thunberg pentru contractele pe care le-a semnat cu o banca importanta din Elvetia | Care este motivul 

Roger Federer a fost criticat de tanara activista suedeza, Greta Thunberg, cunoscuta pentru initiativele sale care sustin ecologizarea mediului inconjurator.

Utilizand hashtag-ul #rogerwakeupnow (n.r. Roger, trezeste-te!), Greta Thunberg si alti activisti sustin intreruperea contractului dintre Roger Federer si una dintre cele mai mari banci din Elvetia, Credit Suisse, numarul 3 ATP fiind ambasadorul acestei societati.



Credit Suisse este acuzata pentru ca ar fi investit mai mult de 7,800 de milioane de dolari anual pentru exploatarea combustibililor fosili prin intermediul altor 40 de companii, rezultand astfel drept cea mai poluanta companie din lume, conform 350.org Europe.

Roger Federer nu a raspuns pana acum la niciuna dintre aceste acuzatii.

Since 2016 @CreditSuisse has provided $57 BILLION to companies looking for new fossil fuel deposits - something that is utterly incompatible with #ClimateAction @RogerFederer do you endorse this? #RogerWakeUpNow pic.twitter.com/ED1fIvb4Cr