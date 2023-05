Robot de serviciu! Lui Tsitsipas i-au intrat toate servele: ce record a stabilit grecul la Madrid. Mouratoglou a rămas șocat

Eficiența la primul serviciu a atins cote noi în tenisul mondial, după ce grecul Stefanos Tsitsipas (24 de ani) a reușit să lege 39 de servicii consecutive trimise în teren.

Numărul 5 ATP nu a fost nevoit să pună în teren al doilea serviciu timp de o oră și optsprezece minute, în partida câștigată în trei seturi, scor 3-6, 6-1, 7-6 (5), în detrimentul campionului de Grand Slam, Dominic Thiem.

The 39 Serves ????@steftsitsipas made 39 first serves in-a-row in his match last night against Thiem! ????#MMOpen pic.twitter.com/hKnCGP6Yuy