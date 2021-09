”Tsitsipas, ce faci în toaletă atât de mult? Vrei să vin să te ajut?” Sloane Stephens l-a ridiculizat pe grec pentru tragerile de timp 

Campioană la US Open în 2017, Sloane Stephens (28 de ani, 66 WTA) a făcut comentariul turneului la US Open, referindu-se la scandalul iscat de Stefanos Tsitsipas în primul tur, când a fost acuzat de Andy Murray pentru tragere de timp înaintea începerii setului decisiv.

Jucătorul din Grecia a stat 8 minute în pauza de toaletă, provocând reacții puternice din partea tenismenului scoțian, care l-a întrebat pe supervizorul turneului: ”Toaleta e chiar aici, ce-a făcut atât timp? Mie nu mi-a luat niciodată atât de mult să merg la toaletă, niciodată! E o glumă penibilă, în fiecare săptămână zici că suntem la juniori U-12,” i-a comunicat Murray oficialului competiției.



„Este necesar fie să respectați cu strictețe regulile, fie să le schimbați. Încălzirea de dinainte de meci a fost scurtată cu un minut, dar poți sta la toaletă cel puțin zece minute. Este ciudat. Este foarte mult.

Acum câțiva ani exista o regulă conform căreia fetele puteau să părăsească terenul pentru a-și schimba echipamentul și nu aveau la dispoziție decât 3 minute. Ați încercat vreodată să vă schimbați bustiera umedă în 3 minute? Tsitsipas, ce faci în toaletă atât de mult? Vrei să vin să te ajut?”, a fost mesajul transmis de Sloane Stephens grecului Stefanos Tsitsipas, notează Eurosport.

Coleg și rival al lui Tsitsipas, Alexander Zverev i-a atras atenția la rândul său și i-a cerut acestuia să nu mai apeleze la tertipuri prin care poate trage de timp. "Ai voie să mergi la vestiar, nu încalci vreo regulă, dar e o lege nescrisă între jucători. Nu poți să stai atâta timp acolo, nu poți să folosești acest tertip ca o strategie,” a declarat Alexander Zverev.

În turul secund al US Open 2021, Stefanos Tsitsipas și-a luat o nouă pauză de toaletă, iar publicul american l-a huiduit, pe fondul conflictelor iscate în turul inaugural. Tsitsipas l-a învins pe Adrian Mannarino, 6-3, 6-4, 6-7, 6-0 și va juca în a treia rundă competițională împotriva spaniolului Carlos Alcaraz.

That winning moment.@steftsitsipas battles past Andy Murray in five tough sets. pic.twitter.com/zpRX20bzSj