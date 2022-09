Retragere suspectă în WTA: adversara Irinei Begu n-a mai putut să joace încă un game, până la încheierea partidei

Campioana turneului WTA 125k de la București, Irina Begu (32 de ani, 33 WTA) a trecut de bulgara Viktoriya Tomova (27 de ani, 93 WTA), scor 7-5, 5-1 (ret.), în primul tur al competiției WTA 250 de la Parma.

Partida s-a încheiat într-o manieră stranie, în condițiile în care Tomova s-a retras, din motive medicale, cu un singur game înainte de potențiala finalizare a partidei, dat fiind că Irina Begu urma la serviciu, la scorul de 5-1, în setul secund.

Retragerea a avut loc brusc după un game în care Viktoriya Tomova a demonstrat că poate concura într-o manieră decentă cu Irina Begu, dovadă stând scorul ultimului game jucat, încheiat după nu mai puțin de opt egalități la patruzeci.

Când a observat că adversara sa dorește să se retragă, Irina Begu a râs pe fond nervos, afișându-se dezamăgită de lipsa de sportivitate a jucătoarei din Bulgaria.

În optimile de finală, Irina Begu se va duela cu italianca Matilde Paoletti (366 WTA).

