Rafael Nadal a suferit cea de-a saptea infrangere a carierei la Roma.

Rafael Nadal a fost eliminat de argentinianul Diego Schwartzman (15 ATP) in faza sferturilor de finala ale turneului ATP Masters 1000 de la Roma.

Dupa o serie de break-uri in finalul setului secund in care Rafa a incercat din rasputeri sa revina in meci, spaniolul a fost nevoit sa se declare invins, scor 2-6, 5-7, la capatul a doua ore si patru minute de joc.

Diego Schwartzman: "Am jucat cel mai bun tenis al vietii mele!"



In semifinale, Diego Schwartzman se va duela cu Denis Shapovalov, care a trecut in trei seturi de bulgarul Grigor Dimitrov, iar liderul mondial, Novak Djokovic va primi replica norvegianului Casper Ruud.

A fost primul esec suferit de Rafael Nadal in fata lui Diego Schwartzman, dupa noua victorii din noua meciuri jucatre impotriva jucatorului nascut la Buenos Aires.

"Putem sa gasim scuze, dar nu am jucat suficient de bine. Va trebui sa ma gandesc: 'de ce? cum pot sa repar asta?' Nu e momentul sa-mi caut scuze, ci sa accept ca nu am jucat destul de bine. Vreau sa il felicit pe Diego, iar eu voi continua sa muncesc" a declarat Rafael Nadal dupa cea mai surprinzatoare infrangere a zilei in turneul de la Roma.

Rafael Nadal are acum un palmares de 63-7 in turneul de la Roma.

Diego Schwartzman defeats Rafael Nadal in straight-sets to grab his first win over over the Spaniard. ????: @TennisTV | #IBI20 pic.twitter.com/xg2JNCx2mH — US Open Tennis (@usopen) September 19, 2020