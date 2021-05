Record in WTA: prima zi a turneului de la Roma a adus cel mai lung meci al anului, 3 ore si 51 de minute! Irina Begu, inclusa de doua ori in topul WTA al meciurilor 'interminabile' 

Irina Begu a fost inclusa de site-ul oficial al circuitului WTA intr-un top al celor mai lungi meciuri desfasurate in ultimii ani. Jucatoarea nascuta la Bucuresti, ocupanta a locului 75 in clasamentul mondial apare de doua ori in top 25, prin meciurile de trei seturi pe care le-a jucat cu Johanna Konta la Gippsland Trophy si cu Daria Kasatkina, saptamana trecuta, la Madrid.

La inceputul anului, Irina Begu a eliminat-o pe Johanna Konta din optimile Gippsland Trophy, scor 4-6, 7-6 (10), 7-6 (4), salvand doua mingi de meci si adjudecandu-si victoria dupa 3 ore si 33 de minute de joc.

In capitala Spaniei, rezultatul a fost nefericit, Begu cedand in fata Dariei Kasatkina, scor 6-4, 4-6, 6-7 (1), dar nu inainte de a salva sapte mingi de meci si de a reveni de la 2-5, 0-40 in setul decisiv.

The stuff of legend. pic.twitter.com/mN7NaCnGTp — Victoria Chiesa (@vrcsports) May 10, 2021

Clasamentul a fost actualizat dupa meciul din prima zi a turneului WTA 1000 de la Roma dintre Camila Giorgi si Sara Sorribes Tormo, care a devenit cel mai lung meci al anului in circuitul feminin. Spanioloaica s-a impus, scor 7-6, 6-7, 7-5 dupa 3 ore si 51 de minute de joc, intr-un meci in care s-au comis 129 de erori nefortate in total, dar care a produs 79 de lovituri direct castigatoare.

Scorul total al punctelor a fost 143-128 pentru Sara Sorribes Tormo, care nu va avea parte de un meci mai facil in turul urmator, in care o va infrunta pe Aryna Sabalenka, urcata incepand de luni pe cea mai buna pozitie a carierei, locul 4 WTA.