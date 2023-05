Reacția Roland Garros, după ce Nadal și-a anunțat prima absență la Paris, din întreaga carieră

Rafael Nadal (36 de ani) a anunțat că nu va juca la Roland Garros în 2023, marcând o premieră, din acest punct de vedere, în întreaga sa carieră.

Tenismenul iberic a câștigat 14 din ultimele 18 ediții al turneului de mare șlem de la Paris. În 2005, jucătorul din Manacor devenea câștigător pentru prima oară al întrecerii din Hexagon.

Pentru a-l încuraja în acest moment dificil al carierei sale, organizatorii turneului de la Roland Garros i-au transmis un mesaj deosebit, lansându-i deja invitația unei reveniri triumfale, în 2024.

„Rafa,

Nu ne putem imagina cât de dificil de luat a fost această decizie. Îți vom duce dorul, cu siguranță, în acest an, la Roland Garros. Ai grijă de tine și revino mai puternic pe teren!”, a fost mesajul transmis de organizatorii competiției de la Paris.

Nadal a anunțat că va încerca să participe în sezonul 2024 al circuitului ATP, an în care plănuiește să efectueze pasul retragerii definitive din tenisul profesionist.

Rafa,

We can't imagine how hard this decision was. We'll definitely miss you at this year's Roland-Garros. Take care of yourself to come back stronger on courts.

Hoping to see you next year in Paris ???? pic.twitter.com/lTN3GExBFo