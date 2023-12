Suspendată provizoriu din tenis de pe data de 7 octombire 2022, Simona Halep a primit în luna septembrie verdictul ITIA, care a anunțat că românca a fost suspendată patru ani din tenis.

Reacția lui Firicel Tomai după ce TAS a stabilit când va începe procesul Simonei Halep

TAS a revenit cu verdictul în ceea ce privește procesul româncei. Simona Halep urmează să fie audiată în perioada 7-9 februarie 2024

Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a vorbit pentru Sport.ro despre situația în care se află românca și a subliniat că e foarte greu de anticipat ce se va întâmpla în cadrul procesului.

De asemenea, Firicel Tomai a precizat că Simona Halep e motivată și că poate trece peste suspendare în momentul în care va reveni pe zgură

”Foarte greu de spus. Vă dați seama. Sunt lucruri discrete acolo. Eu sper să-i reducă la jumătate și să poată juca. Sper. Nu știu. E o treabă delicată. Nu poate nimeni să spună nimic. Nici Simona. Să fie redusă mai mult... Nu cred că se poate.

Simona e motivată. Și-a păstrat total condițiile de joc. Sigur, solicitarea specifică de turnee nu a mai fost la fel. Turneele și meciurile te solicită extra, dar e o perioadă peste care treci. Are un joc bun, are o tehnică deosebită, are lovitură, putere, viteză, are tot ce vrei. Trebuie doar să joace și sunt convins că o să urce repede.

Acum să se rezolve repede cu procesul ăsta. Nu știm ce va fi. Sunt avocați implicați. Oameni grei, oameni cu tot felul de responsabilități și nici ei nu știu ce se întâmplă acolo”, a spus Firicel Tomai pentru Sport.ro.

Revine Halep?! Mesajul ”misterios” postat de Simona pe rețelele social media

Aflată în Paris, Simona Halep a postat un mesaj ”misterios” pe rețelele social media, în care a scris că e pregătită să revină la Roland Garros, unde și-a făcut debutul la junioare în 2008.

”Gata să revin unde a început totul. Roland Garros juniors 2008. Mulțumesc, Paris”, a fost mesajul de închidere al româncei pe Instagram.

În 2024, Roland Garros va avea loc în perioada 26 mai - 6 iunie, doar că ar exista șanse minime să primească wildcard pentru competiție, iar la Olimpiada de la Paris nu va fi prezentă sub nicio circumstanță.

Ar mai exista o variantă pentru mesajul ”misterios” postat de Simona Halep, în sensul că e plecată într-o călătorie de business, ceea ce ar putea consta în faptul că se pregătește să-și achiziționeze o locuință și la Paris.