Aflată în Paris, Simona Halep a postat un mesaj ”misterios” pe rețelele social media, în care a scris că e pregătită să revină la Roland Garros, unde și-a făcut debutul la junioare în 2008.

”Gata să revin unde a început totul. Roland Garros juniors 2008. Mulțumesc, Paris”, a fost mesajul de închidere al româncei pe Instagram.

Revine Halep?! Mesajul ”misterios” postat de Simona pe rețelele social media

În 2024, Roland Garros va avea loc în perioada 26 mai - 6 iunie, doar că ar exista șanse minime să primească wildcard pentru competiție, iar la Olimpiada de la Paris nu va fi prezentă sub nicio circumstanță.

Ar mai exista o variantă pentru mesajul ”misterios” postat de Simona Halep, în sensul că e plecată într-o călătorie de business, ceea ce ar putea consta în faptul că se pregătește să-și achiziționeze o locuință și la Paris.

Românca și-a vândut recent două vile și și-a achiziționat o ”casă” în Dubai

Reacția lui Firicel Tomai, după ce Simona Halep a fost suspendată din tenis

Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a reacționat în luna septembrie cu privire la verdictul ITIA și a evidențiat că e șocant tot ce s-a întâmplat în cazul româncei.

„Ce să zic... Șocant. Nu mă așteptam. Credeam că va fi foarte bine, că o va lăsa să joace. Ea se pregătea pentru Australian Open. Dacă s-a întâmplat așa și nu se mai rezolvă cu ultima cale, atunci lucrurile se termină. E greu.

E imposibil să mai facă ceva. Mai are o cale de atac. La TAS, va merge. Ce poate să facă și TAS, acum? Să reducă la un an de zile. Doar ei știu ce fac acolo. Nu ați văzut ce discreți sunt? E șocant”, spunea Firicel Tomai pentru Sport.ro.

29 august 2022 este data ultimului meci jucat de Simona Halep: vs. Daria Singur, la US Open, în primul tur (2-6, 6-0, 4-6). Luni, 11 septembrie, Simona Halep a ieșit oficial din clasamentul WTA, după o perioadă de mai bine de un an în care nu a jucat.

Din octombrie 2022, Halep este suspendată din toate competițiile, după un test pozitiv la Roxadustat, făcut la ultima ediție a US Open. Pentru ca situația să fie și mai rea, au fost raportate nereguli și în pașaportul biologic al sportivei.