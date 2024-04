Emma Răducanu a fost eroina Marii Britanii la turneul Billie Jean King Cup!

Marea Britanie a obținut victoria în calificări în fața echipei Franței, cu scorul de 3-1.

Cu două victorii impresionante, Emma Răducanu, în vârstă de 21 de ani, jucătoare de tenis de origine română, a fost în centrul atenției. După ce colega sa de echipă, Katie Boulter, a suferit o înfrângere în primul meci, Emma a dat lovitura.

În al doilea meci, Emma a reușit o revenire senzațională împotriva Carolinei Garcia, câștigând cu scorul de 3-6, 6-3, 6-2. Apoi, într-un meci tensionat sâmbătă, Emma a învins-o pe Diane Parry, cu scorul de 4-6, 6-1, 7-6, asigurând astfel calificarea echipei sale la turneul final.

Performanțele impresionante ale Emmei Răducanu au consolidat poziția ei ca una dintre jucătoarele de tenis cu cea mai mare ascensiune și au adus o notă de optimism pentru Marea Britanie în competițiile internaționale viitoare.

În ultimele luni, mulți s-au întrebat dacă o Emma Răducanu în formă maximă ar putea să își îndeplinească în cele din urmă obiectivul de a concura pentru Grand Slam-uri în viitor. Petkovic, fostă numărul 8 mondial, nu are nicio îndoială că fostul număr 10 mondial, Răducanu, ar putea fi o jucătoare de top în viitor.

"În primul rând și cel mai important: tinerețea ei. Dacă aș fi la fel de tânără ca ea, aș crede că pot face orice," a spus Petkovic, pentru Eurosport.

"Ea are avantajul de a nu îi fi frică să câștige un turneu de Grand Slam. Pur și simplu pentru că a mai făcut-o în trecut, la US Open.

Acesta este un avantaj mental pe care nu i-l poate lua nimeni. Acest titlu a venit doar puțin prea repede. A câștigat mai multe meciuri la turneul din New York decât a jucat anterior în turul WTA.

A fost o situație nebunească care nu se întâmplă prea des. Sunt sigură că își va regăsi echilibrul. Odată ce Emma câștigă unul sau două meciuri de Grand Slam, va deveni cu adevărat periculoasă." a adăugat jucătoare de origine germană.

