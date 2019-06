"Nu ajunge doar sa alergi cand intalnesti asemenea adversare!" Ce spune Mats Wilander dupa eliminarea Simonei de la Roland Garros

Mats Wilander a vorbit despre marea greseala comisa de Simona Halep la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana in 2018 la Roland Garros, a fost eliminata la editia din acest an de noua senzatie a tenisului mondial feminin, Amanda Anisimova, locul 51 WTA, scor 2-6, 4-6, la capatul unui meci care a durat o ora si 10 minute de joc. Cu lovituri de backhand impecabile si concentrare la maxim, jucatoarea de tenis din Statele Unite ale Americii, in varsta de doar 17 ani, a reusit sa surprinda pe toata lumea prin calificarea in penultimul act la Paris.



Exceptie nu face nici Mats Wilander, care a explicat ce greseala a facut Simona Halep in meciul din sferturile de finala de la Roland Garros. Suedezul, castigator a sapte titluri de Grand Slam, spune ca Simona a facut o eroare uriasa pentru ca nu si-a ajustat planul tactic in momentul in care a vazut ca adversarei ei ii iese tot ce-si propune.

Mats Wilander, declaratii dupa eliminarea Simonei Halep de la Roland Garros 2019

"Amanda e inalta, are alonja si o sincronizare incredibila. De asemenea, e foarte relaxata. Trimite lovituri pe care nu le anticipezi. Poate ca nu va reusi sa repete evolutia de azi, dar e o jucatoare pe care va trebui s-o urmarim de acum incolo. Simona e vulnerabila in meciurile cu adversarele care lovesc puternic. Am tot vazut asta in ultimii ani. Trebuie sa faca o mica schimbare in planul ei tactic cand intalneste o astfel de adversara. Nu ajunge doar sa alergi in stanga si in dreapta", a declarat Mats Wilander la Eurosport.