Bianca Andreescu a reușit a doua cea mai importantă victorie a sezonului, pe hardul de la Montreal, dar succesul a venit cu un cost mare.

Sportiva canadiană cu părinți români a învins-o pe fosta câștigătoare a turneului de la Wimbledon, Barbora Krejcikova (29 de ani, 80 WTA), dar nu înainte de a suferi o entorsă la glezna stângă, în timpul unei mingi de meci procurate.

Bianca Andreescu, chinuită de accidentări. A avut și o operație, în 2025

Accidentarea care a făcut-o să plângă instant de frustrare a forțat-o, ulterior, pe Bianca Andreescu să abandoneze din competiție, înaintea meciului pe care îl avea programat cu numărul 5 WTA, Mirra Andreeva, în turul secund.

În replică la încă un eveniment pe lista nesfârșită a accidentărilor și problemelor fizice acuzate în ultimii șase ani, Bianca Andreescu le-a transmis fanilor că s-a oprit din a juca la Openul Canadei pentru a-și grăbi recuperarea completă.

„Când mi-am sucit glezna la finalul meciului de duminică seara, am suferit o entorsă. Am lucrat, împreună cu echipa mea, pentru a face tot posibilul să fiu pregătită pentru meciul de ieri… sunt atât de dezamăgită că nu am putut juca din nou în fața voastră, dar trebuie să îmi ascult corpul și să fac ce îmi spune echipa medicală,” a comunicat Bianca Andreescu, într-un mesaj exprimat pe Instagram.