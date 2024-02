Campioana Roland Garros 2017, Jelena Ostapenko s-a înscris din nou pe lista jucătorilor care nu fac cinste „Sportului Alb.”

Letona - învinsă de bielorusa Victoria Azarenka la scor, în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Doha - nu s-a abținut din a crea o nouă dramă pe terenul de joc.

1⃣5⃣0⃣ hard court wins ????@vika7 defeats Ostapenko in straight sets 6-0, 6-3 and will face Swiatek in the quarterfinals.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/ET4xMqmofj