Jannik Sinner (22 de ani, 4 ATP) a avut parte de cele mai bune luni ale carierei, în ultima jumătate de an.

În noiembrie 2023, tenismenul italian i-a anulat sârbului Novak Djokovic trei mingi de meci pentru a ține Italia în cursă pentru câștigarea Cupei Davis.

După 47 de ani, Sinner, Sonego, Arnaldi și Bolelli au adus Italiei victoria supremă în Cupa Davis, după o finală încheiată cu 2-0 la meciuri în detrimentul Australiei.

În plus, elevul australianului Darren Cahill a semnat o nouă revenire impresionantă, în finala Australian Open 2024, învingându-l pe Daniil Medvedev de la 0-2 la seturi, scor 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3.

