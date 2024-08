Jannik Sinner și-a confirmat statutul de lider mondial în tenis. Tenismenul italian a ieșit câștigătorul întrecerii ATP Masters 1000 de la Cincinnati, după o finală încheiată scor 7-6 (4), 6-2 în detrimentul favoritului gazdelor, americanul Frances Tiafoe.

Andrey Rublev, Alexander Zverev și Frances Tiafoe sunt cele trei nume grele de care Jannik Sinner a trecut în turneul de la Cincinnati, asigurându-se astfel că și-a revenit într-o formă convingătoare, înaintea ultimului turneu de mare șlem al anului.

În clasamentul ATP Live, situația lui Jannik Sinner arată excelent. Are peste 2300 de puncte avans în fața sârbului Novak Djokovic, jucător care va avea 2000 de puncte de apărat la New York, în urma trofeului cucerit în 2023.

În proba feminină a turneului de o mie de puncte, bielorusa Aryna Sabalenka a trecut de Jessica Pegula, consemnând o dublă înfrângere a americanilor în ultimele acte competiționale din Ohio. Pegula a pierdut în favoarea sportivei din Belarus cu 6-3, 7-5.

Jannik Sinner crushing a forehand down the line against Frances Tiafoe in the Cincinnati final.

Few people can make smacking a tennis ball look so graceful.

Clean as a whistle.

