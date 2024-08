Contrar așteptărilor, Carlos Alcaraz nu a supraviețuit nici măcar unui meci la Cincinnati. Tenismenul iberic a fost învins de Gael Monfils, 4-6, 7-6 (5), 6-4, la capătul unui meci întins pe durata a două zile, din cauza tergiversărilor aduse de ploaie.

Dar când Carlos Alcaraz nu rămâne competitiv, în sezonul 2024, Jannik Sinner apare și strălucește. În ciuda amigdalitei care l-a ținut departe de Jocurile Olimpice de la Paris, italianul a revenit în forță în sezonul nord-american.

Jannik Sinner’s reaction after beating Zverev in Cincinnati

He lets out a huge roar

You can tell this one means a lot

He’s struggled a lot with injury & health issues these last few months

But he’s given it everything to get back into a final ????????????

pic.twitter.com/F4zSWSKbdd