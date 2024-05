Novak Djokovic nu s-a distrat prea mult în ediția 2024 a turneului ATP Masters 1000 de la Roma.

Temporal, șederea sa în capitala Italiei a fost neînsemnată, deoarece a părăsit competiția după faza șaisprezecimilor de finală. Tenismenul sârb - număr unu mondial, chiar și la 37 de ani fără nouă zile - a fost învins de chilianul Alejandro Tabilo (32 ATP), scor 6-2, 6-3, la două zile după incidentul în care a fost lovit accidental cu o sticlă în cap.

Întrebat dacă pățania suferită după meciul cu francezul Corentin Moutet a jucat un rol în prestația sa neașteptat de modestă, prin care și-a apropiat doar cinci game-uri împotriva lui Tabilo, Djokovic a replicat, spunând:

„M-a afectat foarte mult. Am primit îngrijiri medicale, iar jumătate de oră spre o oră întreagă am suferit stări de greață, amețeală și sângerări.

Am reușit să dorm bine, chiar dacă am avut dureri de cap. Ziua următoare a fost destul de bine, așa că am crezut că totul e în regulă.



Dar odul în care m-am simțit pe teren astăzi a fost ca și cum un alt jucător ar fi intrat în pantofii mei. Pur și simplu, nu am avut niciun ritm, niciun tempo, niciun echilibru în niciun fel pe nicio minge. E puțin îngrijorător,” a spus Djokovic, în conferința de presă organizată după meciul cu Tabilo, notează BBC.

Deși inițial s-a vehiculat că obiectul a fost aruncat din tribune, se pare că aceasta a picat din rucsacul unui fan care s-a întins spre sportivul din Serbia pentru a-i cere un autograf.

Novak Djokovic a reacționat pe rețelele sociale după incident. Sârbul a anunțat că se simte bine și că se reface cu gheață. Totodată, a ținut să își asigure fanii că va evolua duminică împotriva lui Alejandro Tabilo.

”Vă mulțumesc pentru mesajele de îngrijorare. A fost un accident și acum sunt bine, mă odihnesc în hotel, mi-am pus gheață la cap. Ne revedem duminică”, a spus Novak Djokovic.

