Noul antrenor al Simonei Halep ar putea fi tot român: „Am ieșit cu Simona și am încercat să o bombardez cu întrebări!”

Simona Halep nu este singura jucătoare de tenis din România care își schimbă antrenorul în luna februarie a acestui an.

După ce a reușit să câștige alături de Andrei Cociașu (29 de ani) primul său titlu WTA, la Hamburg, dar și să se califice într-o a doua finală de turneu în circuitul de elită al tenisului feminin, Gabriela Ruse se va despărți de tehnicianul român.

„Am ieșit seara cu Simona la Indian Wells și am încercat s-o bombardez cu întrebări de față cu Gabi, pentru că nu mi se pare o ocazie des întâlnită să stai la masă cu una din cele mai mari campioane din istorie. Și am întrebat-o cum te simți la 5-3, 30-30? Sau cum te simți la 5-5, 30-30? La momentele alea, la pressure points? Și Simona se uită la mine și zice: „abia le aștept!”

Și asta mi se pare că se vede, că Simona în momentul în care e condusă sau în care este fix acest 30-30, se activează ceva în ea și este aproape imposibil, mai ales acum doi ani, la Wimbledon, a fost incredibilă. Știi că deja ai un mare dezavantaj acolo. Și știe și adversara asta. Te pui să servești ca adversară, și în loc să te gândești: Servesc afară și dau dincolo, te gândești: mamă, cum joacă ea aici, și deja din start e o problemă,” a spus Andrei Cociașu într-un interviu acordat Treizecizero.

„Voiam să vă informez că Gabriela Ruse și cu mine am decis să ne despărțim. A fost o călătorie incredibilă... primul titlu WTA, prima finală WTA, prima victorie într-un Grand Slam și o urcare până pe un loc-record în clasamentul mondial, numărul 61.

Sunt recunoscător pentru tot ce am reușit împreună și îi doresc lui Gabi ce e mai bun pentru restul sezonului. Sunt încântat să înfrunt noi provocări,” a scris Andrei Cociașu pe Instagram.

Andrei Cociașu a avut locul 990 ATP drept cea mai înaltă clasare în ierarhia mondială, atinsă în anul 2015.

Looks like Gabriela Ruse is looking for a new coach as well. Wishing Andrei all the best in the future, he is a great coach, and even better guy. It will be interesting to see who will be Gabi’s new coach. pic.twitter.com/emNAAiPWy9